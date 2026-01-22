Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Přednáška pro seniory ve Cvikově
Policisté upozorňovali na rizika v reálném, ale i v tom digitálním světě.
V úterý 20. ledna navštívili policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje seniory v kulturním centru Sever ve Cvikově. Senioři patří mezi jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatel a je velmi důležité je informovat, jak dbát o svoji bezpečnost, jak se zachovat v případě hrozícího nebezpečí a co lze udělat pro to, aby se nestali terčem podvodníků a jiných pachatelů trestných činů.
Policisté se věnovali například bezpečnosti v dopravě a zabezpečení majetku. Dalším z důležitých témat, o kterém je potřeba mluvit, je i domácí násilí a jeho projevy. Senioři byli také seznámeni s praktikami podvodníků. Velmi rychle se zvyšuje počet seniorů, kteří využívají moderní technologie a digitální vymoženosti, především internetové bankovnictví, sociální sítě a online nakupování. Proto byla značná část přednášky věnovaná i bezpečnosti v kyberprostoru.
Do kulturního centra dorazilo přes třicet aktivních seniorů, kteří následně obdrželi i praktické dárky týkající se bezpečnosti a materiály s preventivními radami.
nprap. Libor Barták
