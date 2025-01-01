Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Předmikulášský „nákup“
Uherskohradišťští policisté dopadli muže, který opakovanými krádežemi v obchodech napáchal škody za více jak dvacet tisíc korun.
V neděli v podvečer uherskohradišťští policisté bezprostředně po krádeži dopadli notorického zloděje.
Toho večera si všimla podezřelého muže místní hlídka na „nákupu“ v obchodě. Ten nabral zboží převážně ve formě alkoholu v jednom ze supermarketů ve Starém Městě v hodnotě téměř dvou tisíc korun, které si vložil ještě na prodejně do batohu. Poté prošel bez ostychu pokladnou, aniž by zboží zaplatil. Bezprostředně po činu byl touto hlídkou dopaden. Policisté navíc zjistili, že jde o notorického zloděje, který má na svědomí za poslední dobu hned několik obdobných krádeží a to nejen na Uherskohradišťsku. Od začátku listopadu napáchal škody za více jak dvacet tisíc korun. Dokonce byl již v minulosti za obdobnou činnost odsouzen.
Nyní osmatřicetiletému recidivistovi, který je nyní ve vazbě, hrozí za trestný čin krádež až tříleté vězení.
4. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.