Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Předjížděli, kde neměli

Drony odhalily téměř dvě desítky hříšníků. [VIDEO] 

V průběhu minulého týdne provedli dopravní policisté na území Jihomoravského kraje dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na dodržování pravidel silničního provozu v dlouhodobě rizikových úsecích. Konkrétně šlo o silnici v okolí Slavkova u Brna na Vyškovsku a silnici u obce Krhov a v Černohorských lesích na Blanensku, tedy v lokalitách, kde v minulosti opakovaně docházelo k vážným dopravním nehodám včetně tragických.

Tyto úseky jsou navíc charakteristické nepřehlednými zatáčkami, horizonty a dalšími rizikovými prvky. Přestože je dopravní značení v těchto místech jednoznačné, policisté během akce zaznamenali řadu jeho porušení. Za pomoci moderní techniky, včetně dronů, zadokumentovali téměř dvě desítky řidičů, kteří předjížděli v místech, kde je to zakázáno.

Nebezpečné předjíždění přitom patří mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod, přičemž v těchto úsecích riziko zvyšují omezený rozhled, vyšší rychlost a podcenění situace ze strany řidičů. Apelujeme na všechny řidiče, aby dodržovali dopravní značení, přizpůsobili rychlost stavu vozovky a svým schopnostem a vyvarovali se riskantního chování za volantem.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 23. března 2026.

Foto č. 1 - Dron

Foto č. 2 - Dron

Foto č. 3 - Dron

Foto č. 4 - Dron

Foto č. 5 - Dron

Foto č. 6 - Dron

