Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Předala kurýrovi 110.000 Kč pod heslem „klokan“
Ženu z Rychnovska zaujal investiční inzerát.
Rychnovští policisté v minulých dnech přijali oznámení od podvedené 80leté ženy, kterou na sociálních sítích zaujal inzerát ke zhodnocení finančních prostředků pod záštitou známého českého podnikatele. Inzerát rozklikla a vyplnila na sebe telefonní kontakt. Vzápětí jí zavolal muž, který ženu navedl k provedení vstupní investice ve výši 5.000 Kč, kterou žena odeslala na stanovený bankovní účet. Po dvou dnech, ve kterých ženu už nikdo nekontaktoval, zažádala o vrácení peněz. Na její písemnou žádost však nikdo nereagoval a tak pojala podezření, že se zřejmě stala obětí podvodu a o investované peníze zřejmě přišla.
Reakce nakonec přišla po dvou týdnech, když seniorce volala údajná asistentka z několika telefonních čísel z důvodu vrácení investované částky s tím, že je nutné vybrat 110.000 Kč v hotovosti, a předat je kurýrovi po sdělení hesla „klokan“. Poté jí měly být veškeré peníze vráceny. K předání peněz skutečně došlo podle domluveného scénáře v místě bydliště poškozené, žádné finance ale zpět nedostala.
O den později jí volala pracovnice banky s dotazem, zda žádala o nějaké úvěry na koupi vozidla, což poškozená odmítla. V bance pak seniorka zjistila, že někdo bez jejího vědomí zažádal o dva úvěry ve výši 300.000 Kč, naštěstí ale neúspěšně a další dvě už úspěšné odchozí platby, o kterých neměla ani tušení ve výši 20.000 Kč.
Z prvotního šetření policisté navíc zjistili, že má žena v telefonu nainstalované dvě aplikace, které si sama neinstalovala a nezná je.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 3 trestných činů, a to podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což zatím neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.
Buďte obezřetní, než někomu svěříte své osobní údaje nebo finance. Podvodníci jsou stále vynalézavější!!!
Mějte na paměti:
- Nikdy nevyplňujte osobní údaje do neověřených online formulářů.
- Neinstalujte aplikace, které vám doporučí neznámé osoby po telefonu.
- Nepředávejte hotovost ani nesdělujte hesla cizím lidem – ani kurýrům.
29. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová