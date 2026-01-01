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Před střetem sjel do pole

Výzva svědkům dopravní nehody. [FOTO] 

Policisté dopravního inspektorátu prověřují okolnosti dopravní nehody, ke které došlo ve středu 22. července 2026 kolem 17:10 hodin na silnici II/432 mezi Kyjovem a Miloticemi na Hodonínsku.

Podle dosud zjištěných informací měl neznámý řidič světlého vozidla typu SUV při předjíždění vybočit do protisměrného jízdního pruhu, čímž ohrozil řidiče motocyklu Honda VT750C Shadow. Motocyklista se střetu vyhnul úhybným manévrem, při kterém havaroval mimo vozovku. Ke střetu vozidel nedošlo. Neznámý řidič z místa události odjel.

Policisté žádají tohoto řidiče, aby se přihlásil na nejbližší policejní služebně nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Současně se obracejí na případné svědky události a řidiče, kteří uvedeným místem v danou dobu projížděli a mají ve svých palubních kamerách zachycen průběh nehody nebo jí předcházející situaci, aby se rovněž přihlásili policii. Jakékoliv informace mohou významně přispět k objasnění příčin a okolností této dopravní nehody.

Děkujeme za spolupráci.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 23. července 2026

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Foto č. 3 - DN Milotice

Foto č. 3 - DN Milotice 

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Foto č. 1 - DN Milotice

Foto č. 1 - DN Milotice 

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Foto č. 2 - DN Milotice

Foto č. 2 - DN Milotice 

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