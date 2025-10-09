Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Před policisty se ukrýval v koberci
Recidivista skončil za mřížemi.
Chomutovští kriminalisté objasnili vloupání do kočárkárny v panelovém domě, odkud původně neznámý pachatel odcizil čtyři jízdní kola v celkové hodnotě cca 20 tisíc korun. Oznámení o vloupání přijali policisté na začátku října s tím, že neznámý se do kočárkárny dostal přes okno, kudy také zmíněná kola z místnosti vyndal.
Poznatky získané operativním šetřením nasvědčovaly, že vloupání by měl mít na svědomí 38letý recidivista. Díky osobní znalosti kriminalisté zjistili, že by se měl zdržovat na sídlišti Březenecká, kam si pro něj následně „došli“. Do bytu je vpustila jeho přítelkyně, která tvrdila, že tam není. Kriminalisté ho však následně našli na balkóně ukrytého v koberci. Dotyčný se jim pak ke krádeži kol přiznal. Tři z odcizených kol se policistům podařilo zajistit a vrátit majitelům.
Dotyčný byl nedávno odsouzen za krádež k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, takže se po svém zatčení již zpátky na svobodu nepodíval a po zahájení trestního stíhání za popsanou krádež policisté obviněného eskortovali rovnou do věznice k výkonu trestu. Pobyt za mřížemi si může z důvodu krádeže kol „protáhnout“ o další tři roky.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
9. října 2025