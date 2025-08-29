Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Před policisty na Trutnovsku ujížděl, měl důvod
Řídil pod vlivem, se zákazem řízení a navíc měl být za mřížemi
V uplynulých dnech si policisté na Trutnovsku ve večerních hodinách všimli vozidla Škoda, jehož jízda byla výrazně nebezpečná – řidič najížděl do krajnice i do protisměru. V katastru obce Svoboda nad Úpou se policisté rozhodli vozidlo zastavit. Vozidlo však na výzvy k zastavení nereagovalo a řidič vozidla, později ztotožněný jako 41letý muž, šlápl na plyn a před hlídkou začal ujíždět.
Pokračoval s vozidlem směrem na Mladé Buky. Během jízdy policisté řidiče megafonem několikrát vyzývali k zastavení vozidla. Ve dvou případech vytvořily další přivolané policejní hlídky zátaras služebním vozidlem. Muž však zátaras objel přes travnatý porost a v dalším případě přes přilehlý chodník.
V katastru obce Pilníkov však jeho jízdu ukončily opravy vozovky. Muž z ještě jedoucího vozidla vyskočil a dal se na útěk. Policisté jej však začali ihned pronásledovat a do pár chvil jej nalezli a omezili na osobní svobodě.
Lustrací jsme zjistili, že muž má dva platné zákazy řízení motorových vozidel a je v pátrání z důvodu toho, že nenastoupil do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Navíc byl u muže proveden test na omamné a psychotropní látky, který vyšel pozitivně. Muž na výzvu policistů odmítl lékařské ošetření spojené s odběrem biologického materiálu. Měl u sebe navíc dva sáčky s bílou krystalickou látkou o celkové hmotnosti téměř 7,5 g, o níž tvrdil, že se jedná o pervitin.
Muž byl po dokončení všech administrativních úkonů předán do vazební věznice. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na dvě léta. Za odmítnutí lékařského vyšetření, hrozí muži pokuta do výše 75 000 Kč, zákaz řízení až na 3 roky. Policisté se okolnostmi případu nadále zabývají.
29. srpna 2025
prap. Mgr. Martin Stránský