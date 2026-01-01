Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Před jízdou požil alkohol
Hrozí mu až tříleté vězení.
Ve čtvrtek před desátou hodinou dopolední vyjížděli policisté k dopravní nehodě v Uherském Brodě na ulici Luhačovská. Devětašedesátiletý řidič vozidla Volkswagen Polo zde nedal při vjíždění do křižovatky z ulice Široká přednost řidiči volva, který jel po hlavní komunikaci od Luhačovic a došlo ke střetu. Nikdo nebyl zraněn. Předběžně vyčíslená celková škoda přesáhla na zúčastněných vozidlech sto tisíc korun. Podezřelý řidič hlídce nadýchal přes jednu a čtvrt promile alkoholu.
Nyní je muž podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až tříleté vězení.
29. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.