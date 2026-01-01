Před jízdou požil alkohol

Hrozí mu až tříleté vězení. 

Ve čtvrtek před desátou hodinou dopolední vyjížděli policisté k dopravní nehodě v Uherském Brodě na ulici Luhačovská. Devětašedesátiletý řidič vozidla Volkswagen Polo zde nedal při vjíždění do křižovatky z ulice Široká přednost řidiči volva, který jel po hlavní komunikaci od Luhačovic a došlo ke střetu. Nikdo nebyl zraněn. Předběžně vyčíslená celková škoda přesáhla na zúčastněných vozidlech sto tisíc korun. Podezřelý řidič hlídce nadýchal přes jednu a čtvrt promile alkoholu.

Nyní je muž podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až tříleté vězení.

29. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

