Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Před devítiletým trestem uprchl do Prahy
Kriminalisté vypátrali cizince, který nelegálně převážel osoby přes státní hranice a byl na něj vydaný mezinárodní zatýkací rozkaz.
Kriminalisté z 10. oddělení Prahy I získali několik poznatků, jejichž vyhodnocením zjistili, že se na území hlavního města Prahy pohybuje cizinec, na kterého je vydaný mezinárodní zatýkací rozkaz. Hledaný dvacetiletý muž byl ve své vlasti odsouzen k devítiletému trestu odnětí svobody, jelikož za úplatu nelegálně převážel lidi přes státní hranici. Za tuto činnost inkasoval od každého přibližně devět tisíc dolarů.
Detektivové další operativně pátrací činností zjistili, ve které části prahy by mohl bydlet a také místo jeho zaměstnání. Jelikož se na aktuálním pracovišti měl nacházet poslední den, tak k realizaci museli přistoupit prakticky okamžitě. Zadržení provedli v logistickém areálu nedaleko Prahy a dvacetiletý cizinec odtud putoval na policejní služebnu, k provedení dalších procesních úkonů. Do současné chvíle je tak v policejní cele, kde čeká na vydání do jeho vlasti.
por. Richard Hrdina
6. února 2026