Přechovával u sebe přes 200 gramů pervitinu
Hrozí mu až deset let vězení.
Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětačtyřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
Ve čtvrtek 12. března letošního roku krátce před 14. hodinou přijel obviněný muž jako spolujezdec v osobním vozidle na parkoviště v Karlových Varech. Při následném odjezdu byl muž zadržen kriminalisty, kteří na základě operativních informací měli podezření, že muž u sebe přechovává drogy. Následně u něj kriminalisté nalezli přibližně 2 gramy bílé krystalické látky, která pozitivně reagovala na metamfetamin, tedy pervitin.
Při následné prohlídce vozidla, provedené za účasti psovoda se služebním psem vycvičeným na vyhledávání omamných a psychotropních látek, byl ve vozidle nalezen ukrytý sáček s další bílou krystalickou látkou o hmotnosti přes 200 gramů. Také tato látka patřila obviněnému muži. Služební pes nález pozitivně označil jako omamnou a psychotropní látku.
Zajištěné látky byly odeslány na odbornou expertízu ke zkoumání. Dle předběžného vyjádření v nich byla potvrzena přítomnost metamfetaminu, tedy pervitinu.
Vzhledem k tomu, že se měl obviněný uvedeného jednání dopustit ve značném rozsahu, hrozí mu v případě prokázání viny trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
18. 3. 2026