Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Přechod do nového roku nevyšel
Začal vězením.
Dva dny před koncem uplynulého roku litvínovští policisté pátrali po odcizeném vozidle. Neoprávněný řidič spadl náhodně do neplánované pasti kriminalistů. Následující den byl potrestán, přesto kradl znovu.
Majitelka oznámila na lince 158, že zmizelo její vozidlo z parkovacího místa před domem. Policisté se případem začali zabývat a po autě vyhlásili celostátní pátrání. Bylo možné, že poškozená ztratila klíč, který kdosi našel a patřičně toho využil. Druhý den mostečtí kriminalisté prověřovali v Litvínově jiný případ. Při jízdě byli nuceni zastavit za vozidlem svozu odpadů. Za nimi zastavil červený vůz, který přitáhl jejich pozornost. Jednalo se totiž o automobil, který zmizel předešlý den. Aby bylo štěstí dokonáno, za odcizeným vozem zastavilo náhodně další. To patřilo také kriminalistům, kteří se zabývají majetkovou trestnou činností. Pak už to šlo jak po másle. Společně řidiče zadrželi a ten si na oddělení převzal sdělení podezření z neoprávněného užívání cizí věci. Cizince ve věku 24 let policisté převezli rovnou k soudu, kde si vyslechl trest vyhoštění z České republiky na tři roky. Měl na to měsíc. K srdci si to ovšem nevzal. Po čtyřech dnech se dostal opět do křížku se zákonem. V hlubokých nočních hodinách na muže narazila hlídka městských strážníků. Ta byla nucena přivolat policisty. Kontrolovaný nesl plastové boxy plné nářadí. Ukázalo se ovšem, že nejsou jeho. Pocházely totiž z odstaveného vozidla na nedalekém parkovišti. Podezřelý skončil v cele a policisté mu předali sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež vloupáním.
Začátek roku odstartoval nástupem do vězení, kam ho v pondělí poslal mostecký soud. Za mřížemi si posedí sedm měsíců.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
5. ledna 2026