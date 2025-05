Přebírání osob na základě žádosti SRN

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhá informací k přebírání státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti orgány České republiky od

Spolkové republiky Německo mimo jiné na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných hranicích (dále jen„readmisní dohoda“).



Ve své žádosti konkrétně zažádal o níže uvedené údaje za rok 2024 a za rok 2025 k datu podání žádosti, respektive do dne, do kterého má povinný subjekt za letošní rok požadované informacek dispozici, a to zapracováním do přiloženého vzoru tabulky.



1) Celkový počet migrantů, které Česká republika na základě žádosti SRN převzala od bezpečnostních složek SRN nebo od jiných složek veřejné správy SRN, a to bez ohledu na právní důvod.



2) Tento celkový počet migrantů rozčleněný podle právních důvodů, na základě kterých došlo k převzetí těchto migrantů českou stranou, tj. právní důvod, na základě kterého byla česká strana oprávněna nebo povinna migranta od orgánů SRN převzít.



3) Tento celkový počet migrantů rozčleněný podle právních důvodů, na základě kterých došlo k předání těchto migrantů německou stranou, tj. právní důvody, na základě kterých byla německá strana oprávněna nebo povinna požadovat, aby migranty česká strana převzala, jsou-li tyto právní důvody známy, případně údaj, že právní důvody k předání německou stranou i k převzetí českou stranou jsou v daném případě shodné, je-li vám to známo.



4) Pokud v některém případě došlo k tomu, že migrant byl orgány SRN zadržen na území České republiky a předán českým orgánům, prosím o uvedení počtu takových případů a právního základu, na základě kterého se tak dělo.









Policie České republiky poskytula žadateli následující informace:



Povinný subjekt má k dispozici pouze některá Vámi požadovaná data, proto bylo upuštěno od vyplnění tabulky a Vaše žádost je vyřízena tzv. volnou formou v níže uvedených bodech.



• Celkový počet převzatých státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti (dále jen „migrant“) ze Spolkové republiky Německo v roce 2024 v rámci readmisního řízení na základě readmisní dohody byl 84 osob.



• Celkový počet převzatých migrantů ze Spolkové republiky Německo v období měsíců ledna 2025 až dubna 2025 v rámci readmisního řízení na základě readmisní dohody byl 40 osob.



• V roce 2024 nebyla povinným subjektem evidována data o počtech migrantů, kterým byl odepřen vstup německými orgány z České republiky na území Spolkové republiky Německo.



• V roce 2025 jsou povinným subjektem evidována data o počtu migrantů, kterým byl odepřen vstup německými orgány z České republiky na území Spolkové republiky Německo od 21. 4. 2025. K 18. 5. 2025 se jednalo o 173 osob.



• Konkrétní důvody odepření vstupu na území Spolkové republiky Německo nejsou ze strany německých orgánů poskytovány.



• Statistická data ohledně Dublinského řízení jsou v gesci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky.



• Případy zadržení osob orgány cizích států na území České republiky nejsou povinným subjektem evidovány.



