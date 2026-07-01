Pražské letiště bude chránit nová speciální jednotka cizinecké policie
Stává se tak historicky třetí speciální jednotkou Policie České republiky.
Dnešním dnem se dosavadní odbor specializovaného zásahu oficiálně mění na Speciální jednotku cizinecké policie, která bude součástí Ředitelství služby cizinecké policie. Stává se tak historicky třetí speciální jednotkou Policie České republiky, vedle jednotek zajišťujících ochranu jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
Získání statusu speciální jednotky potvrzuje vysokou úroveň připravenosti našich policistů. Současně je reakcí na neustále narůstající provoz na Letišti Václava Havla Praha i na měnící se bezpečnostní situaci ve světě, která klade stále vyšší nároky na ochranu strategických objektů. Tento status s sebou přináší nejen prestiž, ale především velkou odpovědnost.
Na tuto změnu se policisté systematicky připravovali poslední dva roky, během nichž absolvovali intenzivní specializovaný výcvik a zdokonalovali taktické postupy pro řešení těch nejzávažnějších bezpečnostních situací.
Nová speciální jednotka bude primárně zajišťovat ochranu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha a bude připravena poskytovat podporu Útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb, například v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu letiště i jeho okolí.
Dlouhodobě a kontinuálně pracujeme na zvyšování úrovně bezpečnosti na jednom z nejvýznamnějších strategických objektů České republiky.
1. července 2026
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie