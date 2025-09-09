Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Prázdniny z hlediska dopravy v Plzeňském kraji
Letošní letní prázdniny skončily a níže si můžete prohlédnout dopravní statistiky. Dobrou zprávou je, že zásadní čísla jsou ve srovnání s loňským rokem příznivější.
Za měsíce červenec a srpen jsme v Plzeňském kraji zaevidovali 824 dopravních nehod, což je o 17 méně než v roce 2024. Usmrceno při nich bylo 6 osob, kdy to je o 6 méně než za stejnou dobu v loňském roce. Srpen v této nelichotivé statistice jasně dominuje, protože v červenci v Plzeňském kraji nezemřela žádná osoba, všech 6 jich přišlo o život v měsíci srpnu. Těžce zraněno bylo za letní prázdniny 20 lidí, kdy to je o 13 méně než o loňských prázdninách. Co se týče trochu netradičních statistik, tak nejvíce se bouralo v pátek (145x), nejčastějším místem nehod byla obec (517x) a hlavní příčinou byl nesprávný způsob jízdy (527x). Samozřejmě jsme se věnovali i dopravně bezpečnostním akcím, kterých se za zmíněné 2 měsíce uskutečnilo šest a několik z nich bylo i vícedenních. Jednalo se například o akce zaměřené na začátek a konec letních prázdnin, zranitelné účastníky silničního provozu či motocykly a jejich řidiče.
nprap. Bc. Ondřej Hodan
9. září 2025