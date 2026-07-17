Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Prázdniny ve znamení bezpečnosti
S policisty se můžete potkat na dětských táborech, v kempech i na cyklostezkách.
S příchodem letních prázdnin zahájili policisté napříč Libereckým krajem řadu preventivních akcí zaměřených nejen na bezpečnost dětí, ale i dalších účastníků silničního provozu. Během prvních prázdninových týdnů navštívili policejní preventisté příměstské i pobytové tábory, kde dětem přiblížili svou práci a připravili si pro ně zajímavý program.
Policisté dětem vysvětlovali základní pravidla bezpečného chování během letních aktivit. Zaměřili se zejména na bezpečnost při jízdě na kole a koloběžce, připomněli význam používání ochranné přilby a upozornili na rizika, která mohou na děti číhat v silničním provozu. Nechyběly ani rady týkající se bezpečného pohybu v okolí vodních ploch a zásady, jak se zachovat v případě nebezpečných situací nebo při setkání s cizí osobou.
Veliký zájem mezi dětmi tradičně vzbudily ukázky policejní techniky. Mladí táborníci si mohli zblízka prohlédnout služební vozidla a vybavení, které policisté využívají při své každodenní službě. Ti odvážnější si policejní výstroj i vyzkoušeli. Návštěvy policistů děti využily k neformálním rozhovorům a zodpovězení mnoha zvídavých otázek.
Letní preventivní aktivity však nejsou zaměřeny pouze dětem na táborech. S policisty se může široká veřejnost potkat také na frekventovaných cyklostezkách a oblíbených turistických trasách v Libereckém kraji.
„V rámci preventivních kontrol upozorňují naši kolegové na důležitost nošení ochranných přileb, dodržování pravidel silničního provozu a ohleduplného chování vůči ostatním účastníkům provozu. Pozornost věnujeme rovněž povinné výbavě jízdních kol a správnému technickému stavu bicyklů. Cyklistům připomínáme, že kvalitní vybavení a samotná jejich viditelnost mohou významně přispět k bezpečnosti a pomoci předejít dopravním nehodám a případným zraněním.
O letních prázdninách se na tzv. "Trojzemí" v Hrádku nad Nisou setkávají také naši policisté s německými i polskými a vykonávají zde společnou činnost. Na frekventované cyklostezce v blízkosti rekreačního areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou byli v tomto týdnu společně i s BESIPEM a Týmem silniční bezpečnosti. Jejich přítomnost velmi kvitují především turisté z blízké Spolkové republiky Německo a Polska, neboť zde odpadá jazyková bariéra.“ uvádí policejní preventistka Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Cílem všech těchto aktivit je přispět k tomu, aby si děti i dospělí užili letní prázdniny bezpečně, zodpovědně, bez škoda na majetku, který nám mohou způsobit různí nenechavci, ale také bez zbytečných rizik.
Po celé letní prázdniny se s policisty, při obdobných preventivních akcích, můžete potkat napříč celým Libereckým krajem.
Ať je Vaše léto plné jen těch nejlepších zážitků a vzpomínek.
17. 7. 2026
por. Zuzana Gelič