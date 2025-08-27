Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Prázdniny odlétají“
LITOMĚŘICKO – Rozloučení s prázdninami na letišti v Roudnici.
V neděli 24. srpna 2025 se v areálu roudnického letiště uskutečnila akce pro rodiny s dětmi s názvem „Prázdniny odlétají“. Na dni plném zábavy a leteckých ukázek se v rámci složek IZS prezentovali také policisté litoměřického územního odboru.
Činnost policie přítomným přiblížilo stanoviště “dopravky“, hlídkové služby a místního obvodního oddělení, kde si mohli vyzkoušet, jaké to je usednout za volant policejního vozidla či motocyklu a prohlédnout si ukázku výstroje a výzbroje. Zde mohli také účastníci akce získat informace o podmínkách přijetí a průběhu přijímacího řízení k Policii České republiky.
Velkému zájmu se těšil také kriminalistický technik s ukázkou zajišťování stop na místě činu. Tvořila se zde dokonce fronta, neboť bonusem tohoto stanoviště bylo, že si mohli všichni na památku odnést kartičku s otisky svých prstů.
Návštěvníci si mohli z policejního stanoviště kromě zajímavých informací odnést také drobnou pozornost ve formě policejních omalovánek, pexesa či kvízů. Pro policisty pak byl tou největší odměnou velký zájem, nadšení a veselé úsměvy na tvářích dětí.
27. srpna 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje