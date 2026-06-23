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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Prázdniny a silniční provoz

V souvislosti s blížícími se letními prázdninami bude zesílen výkon služby na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Koncem minulého týdne proběhla speciální dopravní kontrola. Z šedesáti zkontrolovaných řidičů na Příbramsku se čtvrtina z nich dopustila přestupku. Nejčastěji šlo o nevyhovující technický stav vozidel. Na pokutách hlídky vybraly téměř sedm tisíc korun.

Policisté ve snaze snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti a ovlivnit nekázeň některých účastníků silničního provozu zvýší o letních prázdninách dohled na komunikacích, obzvlášť na místech s vyšším dopravním zatížením, v turisticky významných oblastech  a na rizikových úsecích. Během léta dochází ke značnému nárůstu dopravy, navíc vyjíždí na silnice ve větší míře i motorkáři a cyklisté.

Nejčastější příčinou dopravních nehod je nesprávný způsob jízdy a poté nepřiměřená rychlost. Příslušníci policie proto budou kontrolovat zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy v jízdních pruzích, dále držení telefonu za jízdy, používání bezpečnostních pásů, technický stav aut a dodržování zákazu předjíždění nákladních automobilů v úsecích, kde je to zakázáno.

Pokud řidič překročí rychlost v obci o 40 km/h a mimo obec o 50 km/h činí správní trest až 25 tisíc korun, hrozí mu až 1,5 roku zákazu řízení a šest bodů. Jestliže překročí motorista rychlost v obci o 20 km/h a mimo obec o 30 km/h pak je pokuta na místě až 3,5 tisíce korun, ve správním řízení až 10 tisíc korun a budou mu přiděleny čtyři body. Za držení telefonního přístroje při řízení v ruce hrozí pokuta až 3,5 tisíce korun, ve správním řízení až 10 tisíc korun a čtyři trestné body. Za nepřipoutání bezpečnostními pásy činí pokuta na místě až 2 tisíce korun, ve správní řízení až 5 tisíc korun a za předjíždění v případě, kdy je to zakázáno, je na místě pokuta ve výši až 5 tisíc korun a ve správním řízení dokonce až 25 tisíc korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
23. červen 2026

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