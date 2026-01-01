Právník - rada
Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor veřejných zakázek - služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 6, Bubenečská 20
- služební poměr
Náplň práce
- do našeho týmu hledáme zkušeného právníka nebo právničku, který/á se orientuje v oblasti veřejných zakázek a chce aktivně přispívat k rozvoji naší činnosti. Náplní práce bude právní podpora v celém procesu zadávání i realizace veřejných zakázek, příprava a revize smluvní dokumentace a zastupování při jednáních s partnery a orgány státní správy.
Konkrétně se jedná o tyto činnosti:
- zpracovávání smluv k veřejným zakázkám
- zpracovávání právních výkladů a stanovisek k dokumentům a problematice veřejných zakázek
- posuzování návrhů právních předpisů, analyzování právního skutkového stavu a zpracovávání stanovisek pro aplikaci zákona o veřejných zakázkách, metodické usměrňování přípravy dokumentů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek
- monitoring legislativních změn a jejich implementace do praxe
- práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
- práce s MS Office, práce v síti INTRANET
Požadujeme
- vysokoškolské magisterské vzdělání
- praxe v oblasti veřejných zakázek, obchodního/občanského práva (min. 2 – 3 roky výhodou)
- znalost rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (výhodou)
- schopnost samostatně vést agendu a komunikovat s partnery i státní správou
- analytické a vyjednávací schopnosti, preciznost a orientace na detail
- znalost elektronických nástrojů, např. NEN, Tender arena (výhodou)
- zkušenost s procesním zastupováním před ÚOHS či soudy (výhodou)
- čistý trestní rejstřík
- státní občanství ČR
Nabízíme
- tarifní platová třída 9 s platem 41.320,- Kč – 60.020,- Kč (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 5.000,- Kč
- osobní ohodnocení dle výkonnosti
- mimořádné odměny dle výkonnosti
- možnost vykonávání práce z domova
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace) a další výhody plynoucí ze služebního poměru
- široký slevový benefit program
- řádná dovolená 30 dní
- možnost podílet se na strategických a zajímavých projektech
- perspektiva růstu a rozvoje v oblasti práva
- motivující pracovní prostředí a spolupráci s týmem odborníků
- možnost profesního vzdělávání (kurz AJ, právní vzdělávání atp.)
Další informace
- pevná pracovní doba: pondělí + čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin s možností úpravy pevné pracovní doby
- termín pro zaslání životopisu: do 28. 2. 2026
- možnost nástupu: 1. 3. 2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
- pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu martin.fikacek@pcr.cz předmětem „Právník rada – referent společné státní správy a samosprávy“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru veřejných zakázek, tel. číslo: 974 835 754.