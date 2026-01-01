Policie České republiky  

Právník - rada

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, odbor veřejných zakázek - služební poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 6, Bubenečská 20
  • služební poměr

Náplň práce

  • do našeho týmu hledáme zkušeného právníka nebo právničku, který/á se orientuje v oblasti veřejných zakázek a chce aktivně přispívat k rozvoji naší činnosti. Náplní práce bude právní podpora v celém procesu zadávání i realizace veřejných zakázek, příprava a revize smluvní dokumentace a zastupování při jednáních s partnery a orgány státní správy.

Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

  • zpracovávání smluv k veřejným zakázkám
  • zpracovávání právních výkladů a stanovisek k dokumentům a problematice veřejných zakázek
  • posuzování návrhů právních předpisů, analyzování právního skutkového stavu a zpracovávání stanovisek pro aplikaci zákona o veřejných zakázkách, metodické usměrňování přípravy dokumentů souvisejících se zadáváním a realizací veřejných zakázek
  • monitoring legislativních změn a jejich implementace do praxe
  • práce s elektronickým evidenčním systémem ETŘ
  • práce s MS Office, práce v síti INTRANET

Požadujeme

  • vysokoškolské magisterské vzdělání
  • praxe v oblasti veřejných zakázek, obchodního/občanského práva (min. 2 – 3 roky výhodou)
  • znalost rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (výhodou)
  • schopnost samostatně vést agendu a komunikovat s partnery i státní správou
  • analytické a vyjednávací schopnosti, preciznost a orientace na detail
  • znalost elektronických nástrojů, např. NEN, Tender arena (výhodou)
  • zkušenost s procesním zastupováním před ÚOHS či soudy (výhodou)
  • čistý trestní rejstřík
  • státní občanství ČR

Nabízíme

  • tarifní platová třída 9 s platem 41.320,- Kč – 60.020,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 5.000,- Kč
  • osobní ohodnocení dle výkonnosti
  • mimořádné odměny dle výkonnosti
  • možnost vykonávání práce z domova
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace) a další výhody plynoucí ze služebního poměru
  • široký slevový benefit program
  • řádná dovolená 30 dní
  • možnost podílet se na strategických a zajímavých projektech
  • perspektiva růstu a rozvoje v oblasti práva
  • motivující pracovní prostředí a spolupráci s týmem odborníků
  • možnost profesního vzdělávání (kurz AJ, právní vzdělávání atp.)

Další informace

  • pevná pracovní doba: pondělí + čtvrtek 7:30 – 16:15 hodin, pátek 7:30 – 15:00 hodin s možností úpravy pevné pracovní doby
  • termín pro zaslání životopisu: do 28. 2. 2026  
  • možnost nástupu: 1. 3. 2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
  • pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu martin.fikacek@pcr.cz předmětem „Právník rada – referent společné státní správy a samosprávy“.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru veřejných zakázek, tel. číslo: 974 835 754.

Související dokumenty

