Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Právní rady jen platil
Za necelé dvě hodiny ztratila žena ze Znojemska více než dvě stě tisíc korun.
Poměrně zajímavou částku získali na Znojemsku ve dvou případech internetoví podvodníci. Necelé dvě hodiny stačily podvodníkům, aby přesvědčili ženu čerstvě důchodového věku, k tomu, aby uvěřila bajce o možném napadení účtu. Údajný policista a bezpečnostní pracovník banky jí namluvili, že má konto v ohrožení. Navíc si prý podvodníci chtějí na její účet zřídit půjčku. Žena tedy podle instrukcí převedla více než dvě stě tisíc korun na zabezpečený účet. Potom podvodníci přestali komunikovat.
Více než rok žil v představě, že dostává potřebné právní rady, padesátník, který se ocitl v tíživé životní situaci. Svém virtuálnímu právnímu rádci postupně posílal relativně malé částky. Když před několika dny odeslal právnímu expertovi třicet tisíc korun, tento přestal komunikovat. Poškozený ztratil více než sto tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 26. března 2026