Pravidlo 3Z
Pravidlo 3Z znamená - zastav, zavěs, zkontroluj.
Kyberkriminalita v České republice prudce roste, za první čtvrtletí letošního roku došlo k nárůstu kyber podvodů oproti loňsku o více než 37 %. Velmi často se jedná o podvodné telefonáty falešných bankéřů a policistů. Obětmi jsou především ženy, a to v 80 % případů. Průměrný věk oběti je 45 let, ale podvodníci útoční na všechny věkové skupiny, od dvacátníků až po seniory. Škody v průměru dosahují tři čtvrtě milionu korun, v některých případech ale přijdou lidé i o několik milionů.
Podvodníci volají s tvrzením, že je váš účet napaden nebo že si někdo na vaše jméno sjednal úvěr. Chtějí, aby lidé jednali ve strachu a pod časovým tlakem. Jejich jediným cílem je připravit důvěřivé jedince o peníze. Útočnici se snaží oběť vystrašit a izolovat, např. tím, aby nikomu nic neříkali, že přijdou o všechny své peníze. Manipulují oběti k tomu, aby převedli peníze na údajně bezpečný účet, předali hotovost kurýrovi, instalovali si aplikace pro vzdálený přístup do počítače nebo klikali na zaslané odkazy. Zneužívají identitu skutečných lidí, používají falešné průkazy a dokumenty. Policie ani banka však nikdy nepožaduje převody peněz, citlivé údaje po telefonu, výběry hotovosti či sdílení obrazovky.
Pravidlo 3Z znamená - zastav, zavěs, zkontroluj. Důležité je nenechat se vtáhnout do paniky, okamžitě ukončit hovor, pokud cítíte tlak, manipulaci či naléhání a ověřit si situaci přímo u své banky nebo policie na oficiálních číslech. Na webových stránkách panprokoukl.cz je také možné ověřit si, zda se jedná o podvod a na čísle 7726 lze telefonním operátorům hlásit podvodné SMS zprávy nebo hovory.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
13. květen 2026