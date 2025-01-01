Pravidla chování
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace (cituji):
„Žádám o poskytnutí následujících dokumentů Policie České republiky:
O nařízení, předpisy, pokyny, metodiky nebo jiné dokumenty Policie ČR vztahující se k úpravě zevnějšku policistů, hodnostnímu značení, identifikačním prvkům a profesnímu vystupování policistů.
Tyto informace potřebuji pro akademickou práci zabývající se úpravou zevnějšku policistů.
Upozorňuji, že nemám zájem o údaje o jednotlivcích, nýbrž o obecná data.“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadatelce, že uvedenou problematikou se na úrovni interních aktů řízení policejního prezidenta zabývá závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, kterým se stanoví základní pravidla chování, služebního jednání a služební zdvořilosti v Policii České republiky, a Etický kodex Policie ČR.
Tyto dokumenty byly žadatelce zaslány.
Z obecně závazných právních předpisů pak uvedenou problematiku upravuje:
- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky;
- zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů;
- vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení);
- nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů.
Tyto právní předpisy jsou dostupné v rámci elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv na internetových stránkách ministerstva vnitra https://www.e-sbirka.cz/ nebo je lze dohledat na dalších webových stránkách (komerčně) zveřejňujících obecně závazné právní předpisy.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 3. 12. 2025