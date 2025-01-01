Policie České republiky  

Jihomoravský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Právě vezli léky k výrobě pervitinu

Čtveřice nakupovala suroviny k výrobě drogy ve slovenských lékárnách. 

Se zásilkou léků potřebných k výrobě pervitinu zastavili policisté v Kyjově terénní automobil Nissan. Osádka vozu se právě vracela ze Slovenska, kde v tamních lékárnách nakoupila surovinu potřebnou pro výrobu zakázané látky. Tu vyráběl třiapadesátiletý muž v dílně v sousedství rodinného domu v obci nedaleko Kyjova. Hodonínským kriminalistům se zatím podařilo prokázat, že od začátku roku vyrobil nejméně 128 gramů pervitinu. Při výrobě spolupracoval se dvěma muži a jednou ženou. Tito výrobce drogy především zásobovali nakoupenými léky. Vyrobenou drogu výrobce ve většině případů sám také distribuoval do komunity drogových uživatelů především z Kyjovska. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili vedle k výrobě pervitinu potřebných chemikálií i tři nelegálně držené střelné zbraně a náboje do nich. Povedená čtveřice navíc pěstovala na několika místech rostliny konopí. Získanou marihuanu pak prodávala zájemcům z okolí. Všichni čtyři pachatelé skončili v policejní cele. Musí počítat se stíháním za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

por. Bohumil Malášek, 14. prosince 2025

Drogy_1

Drogy_1 

drogy_4

drogy_4 

drogy_8

drogy_8 

drogy_11

drogy_11 

drogy_13

drogy_13 

drogy_14_

drogy_14_ 

drogy_15

drogy_15 

drogy_17_

drogy_17_ 

Související dokumenty

  • Právě.mp3
    Velikost souboru: 894,1 KB / formát MP3

