Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Právě vezli léky k výrobě pervitinu
Čtveřice nakupovala suroviny k výrobě drogy ve slovenských lékárnách.
Se zásilkou léků potřebných k výrobě pervitinu zastavili policisté v Kyjově terénní automobil Nissan. Osádka vozu se právě vracela ze Slovenska, kde v tamních lékárnách nakoupila surovinu potřebnou pro výrobu zakázané látky. Tu vyráběl třiapadesátiletý muž v dílně v sousedství rodinného domu v obci nedaleko Kyjova. Hodonínským kriminalistům se zatím podařilo prokázat, že od začátku roku vyrobil nejméně 128 gramů pervitinu. Při výrobě spolupracoval se dvěma muži a jednou ženou. Tito výrobce drogy především zásobovali nakoupenými léky. Vyrobenou drogu výrobce ve většině případů sám také distribuoval do komunity drogových uživatelů především z Kyjovska. Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili vedle k výrobě pervitinu potřebných chemikálií i tři nelegálně držené střelné zbraně a náboje do nich. Povedená čtveřice navíc pěstovala na několika místech rostliny konopí. Získanou marihuanu pak prodávala zájemcům z okolí. Všichni čtyři pachatelé skončili v policejní cele. Musí počítat se stíháním za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
por. Bohumil Malášek, 14. prosince 2025