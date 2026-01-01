Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Prakticky stejnou sumu ztratila
Seniorka z Vyškovska se těšila ze zajímavé výhry jen krátce.
Polední telefonát rozradostnil seniorku z Vyškovska. Mužský hlas jí totiž sdělil, že vyhrála tři sta padesát tisíc korun. Pro zisk výhry bylo nutné učinit několik důležitých kroků. Nejdříve přešli na komunikaci prostřednictvím mobilní komunikační platformy. Následně pak žena přesně podle pokynů podvodníka instalovala do mobilu a osobního počítače pro vyplacení výhry důležité programy. Posledním krokem bylo přihlášení do internetového bankovnictví. Potom už měla jen čekat na převod zajímavé částky na její konto. Přitom se prakticky obratem stal opak. Z účtu poškozené podvodníci převedli skoro tři sta tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 14. února 2026