Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Prakticky stejnou sumu ztratila

Seniorka z Vyškovska se těšila ze zajímavé výhry jen krátce. 

Polední telefonát rozradostnil seniorku z Vyškovska. Mužský hlas jí totiž sdělil, že vyhrála tři sta padesát tisíc korun. Pro zisk výhry bylo nutné učinit několik důležitých kroků. Nejdříve přešli na komunikaci prostřednictvím mobilní komunikační platformy. Následně pak žena přesně podle pokynů podvodníka instalovala do mobilu a osobního počítače pro vyplacení výhry důležité programy. Posledním krokem bylo přihlášení do internetového bankovnictví. Potom už měla jen čekat na převod zajímavé částky na její konto. Přitom se prakticky obratem stal opak. Z účtu poškozené podvodníci převedli skoro tři sta tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 14. února 2026

Související dokumenty

  • prakticky_1402.mp3
    Velikost souboru: 562,3 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 