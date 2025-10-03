Praha přivítala několik desítek expertů sítě ENLETS
Národní operační centrum Policejního prezidia České republiky se na dva dny stalo stěžejním místem pro diskuzi o posílení spolupráce mezi evropskými policejními sbory .
Zejména v případech, kdy jsou ohroženy životy a zdraví osob a informace nesnesou odkladu. Význam jednání podtrhlo přivítání účastníků ze strany genpor. Mgr. Martina Vondráška, MBA a účast zástupce Evropské komise.
ENLETS (European Law Enforcement Technology Services) je síť expertů policejních sborů evropských zemí, jejíž posláním je sdílení informací o nejnovějších bezpečnostních technologiích a chytrých řešení, které pomáhají v boji se zločinem.
Zásadním výstupem z jednání bylo nastavení vize přímé výměny informací mezi operačními středisky policejních sborů v Evropě. Tento krok je podporován také Evropskou komisí, která dlouhodobě zdůrazňuje význam přeshraniční spolupráce a koordinace.
Dalším významným výstupem uvedeného jednání bylo české převzetí vedení pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci operačních středisek (OC TIG) v rámci sítě ENLETS. Od roku 2019 do letošního roku vedlo tuto skupinu Nizozemsko.
Předání pomyslného žezla vedení této skupiny do rukou pplk. Pavla Bouberleho z Národního operačního centra doprovodilo i slavnostní předání pamětní plakety jeho předchůdci. Jacques van Wersch obdržel tuto plaketu z rukou brig. gen. Františka Habady, ředitele Národního operačního centra
kpt. David Schön
3. října 2025