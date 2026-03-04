Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Praha - Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR!
Ověř si svou fyzickou zdatnost pod dohledem policie.
Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo si jen chcete ověřit, jakou máte fyzičku? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční dne 31. března 2026 od 13:00 hod., budova Krajského ředitelství policie Středočeského kraje na Zbraslavi, Na Baních 1535 a je určena pro širokou veřejnost. Registrace od 12:30 do 13:15 hod.
Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.
Přejeme Vám hodně úspěchů!
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
4. března 2026