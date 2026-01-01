Pracovník obchodního provozu - recepční
Policejní prezidium ČR, ŘLZ, ekonomický odbor, skupina ostrahy objektů – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce: Praha 6, ul. Makovského 1398
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb
- vedení předepsané evidence
- styk s orgány státní správy
- recepcionář
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 5 se mzdou 24910,- Kč. Dále dle zákona příplatek za směnnost a příplatky za noční směny, víkendy a svátky
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- stravování v jídelnách ZS MV, nebo stravenkový paušál
- možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
- možnost rekreací v rezortních zařízeních
- možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let za zvýhodněnou cenu
- dobrá dopravní dostupnost MHD
Požadujeme
- střední vzdělání s výučním listem
- dobrá znalost práce na PC v rozsahu uživatele
- organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu
- bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestů)
- zodpovědnost
- státní občanství ČR
Další informace
- 12 hodinový směnný provoz (7:00 – 19:00 hod., 19:00 – 7:00 hod.,)
- termín pro zaslání životopisu: do 15.4.2026
- možnost nástupu: 1. 6. 2026 (či dohodou)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na e-mail: rlzpp.eo@pcr.cz s předmětem ,,Pracovník obchodního provozu.“
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího skupiny p. Jozefa Zúbka 974 884 614, sekretariát: 974 884 440 – 577.
Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.