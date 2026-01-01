Pracovník obchodního provozu - recepční

Policejní prezidium ČR, ŘLZ, ekonomický odbor, skupina ostrahy objektů – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce: Praha 6, ul. Makovského 1398
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb
  • vedení předepsané evidence
  • styk s orgány státní správy
  • recepcionář

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 5 se mzdou 24910,- Kč. Dále dle zákona příplatek za směnnost a příplatky za noční směny, víkendy a svátky
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • stravování v jídelnách ZS MV, nebo stravenkový paušál
  • možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
  • možnost rekreací v rezortních zařízeních
  • možnost využití tří týdenního letního dětského tábora pro děti ve věku 6 – 15 let za           zvýhodněnou cenu
  • dobrá dopravní dostupnost MHD

Požadujeme

  • střední vzdělání s výučním listem
  • dobrá znalost  práce na PC v rozsahu uživatele
  • organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu
  • bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestů)
  • zodpovědnost
  • státní občanství ČR

Další informace

  • 12 hodinový směnný provoz (7:00 – 19:00 hod., 19:00 – 7:00 hod.,)
  • termín pro zaslání životopisu: do 15.4.2026
  • možnost nástupu: 1. 6. 2026 (či dohodou) 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na e-mail: rlzpp.eo@pcr.cz s předmětem ,,Pracovník obchodního provozu.“
 
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího skupiny p. Jozefa Zúbka 974 884 614, sekretariát: 974 884 440 – 577.

Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.

