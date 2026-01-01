Pracovníci ÚDV SKPV představili výsledky svého výzkumu na mezinárodní konferenci o Československu v letech 1948–1953
Na odborném setkání historiků v Českých Budějovicích zazněly příspěvky pracovníků ÚDV SKPV věnované útěku z uranového tábora a problematice zemřelých příslušníků Pohraniční stráže v období komunistického režimu.
Ve dnech 10. a 11. června 2026 se v Českých Budějovicích uskutečnila mezinárodní odborná konference „Československo v letech 1948–1953“, pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním oblastním archivem v Třeboni. Dvoudenní konference přivedla historiky a badatele z České republiky i Slovenska, kteří představili nejnovější poznatky o období nastupující komunistické diktatury a jejím dopadu na československou společnost.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV (dále jen „ÚDV SKPV) na konferenci reprezentovali svými odbornými příspěvky PhDr. František Bártík a Mgr. Martin Pulec. Jejich vystoupení vycházela z dlouhodobé badatelské a dokumentační činnosti ÚDV SKPV.
PhDr. František Bártík ve svém příspěvku „Útěk z tábora XII ve světle dokumentace a vyšetřování ÚDV-SKPV“ přiblížil okolnosti nejtragičtějšího útěku z oblasti pracovních táborů při těžbě uranové rudy. Zaměřil se na události z 15. října 1951, kdy se jedenáct vězňů pokusilo uprchnout z oblasti Horního Slavkova. Součástí prezentace byla i dosud nepublikovaná svědectví dochovaná v dokumentačních a vyšetřovacích spisech ÚDV SKPV, která významně rozšiřují poznání této tragické kapitoly československých dějin.
Mgr. Martin Pulec vystoupil s příspěvkem „Padli při obraně vlasti?“, který se věnoval problematice zemřelých příslušníků Pohraniční stráže v letech 1951–1989. Prezentované závěry vycházejí z dlouholetého studia archivních materiálů a navazují na publikaci Smrt v pohraniční uniformě, která kriticky reflektuje dosud rozšířené interpretace této problematiky.
Účast pracovníků ÚDV SKPV na mezinárodní konferenci potvrdila význam odborné a výzkumné činnosti útvaru při dokumentování zločinů komunistického režimu a přispěla k prezentaci nových historických poznatků i k rozvoji odborné diskuse o moderních dějinách Československa.
PhDr. František Bártík během svého vystoupení na mezinárodní konferenci „Československo v letech 1948–1953“.Foto: ÚSTR.
Mgr. Martin Pulec při prezentaci příspěvku na mezinárodní konferenci „Československo v letech 1948–1953“.Foto: ÚSTR.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař