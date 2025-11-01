Policie České republiky  

Pracovnice ve výdejně stravy

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, vzdělávací zařízení Praha - Ruzyně – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Praha 6 – Ruzyně, Náměstí Českého povstání 32/4
  • pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou


Náplň práce

  • komplexní zajištění činností spojených s objednáváním, dovozem a výdejem obědů ve výdejně stravy
  • dovoz stravy služebním vozidlem od smluvního dodavatele v Praze v termonádobách (aktivní řidič)
  • ohřev ve vodní lázni, výdej obědů, mytí nádobí v myčce, úklid

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 4 se mzdou 23 150,00 Kč Nařízení Vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1 stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
  • možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době
  • možnost čerpání příspěvku z prostředků FKSP (penzijní připojištění)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • dotované stravování v objektu

Požadujeme

  • řidičský průkaz skupiny „B“
  • dobrý zdravotní stav z důvodu fyzické manipulace s přepravovanou stravou
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe v oblasti gastro
  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, komunikační schopnosti

Další informace

  • možnost nástupu: od 11 .11.2025 
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu ladislava.knotkova@pcr.cz s předmětem „pracovnice výdejny stravy“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení,
tel. číslo: 235 352 751, 735 726 045

