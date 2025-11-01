Pracovnice ve výdejně stravy
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, vzdělávací zařízení Praha - Ruzyně – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 6 – Ruzyně, Náměstí Českého povstání 32/4
- pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexní zajištění činností spojených s objednáváním, dovozem a výdejem obědů ve výdejně stravy
- dovoz stravy služebním vozidlem od smluvního dodavatele v Praze v termonádobách (aktivní řidič)
- ohřev ve vodní lázni, výdej obědů, mytí nádobí v myčce, úklid
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 4 se mzdou 23 150,00 Kč Nařízení Vlády 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1 stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
- možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době
- možnost čerpání příspěvku z prostředků FKSP (penzijní připojištění)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- dotované stravování v objektu
Požadujeme
- řidičský průkaz skupiny „B“
- dobrý zdravotní stav z důvodu fyzické manipulace s přepravovanou stravou
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe v oblasti gastro
- vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, komunikační schopnosti
Další informace
- možnost nástupu: od 11 .11.2025
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu ladislava.knotkova@pcr.cz s předmětem „pracovnice výdejny stravy“.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí ekonomického oddělení,
tel. číslo: 235 352 751, 735 726 045