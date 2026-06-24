Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pracovnice banky oběti podvodu zachránila přes půl milionu
Na základě telefonátu na tísňovou linku kriminalisté přímo před bankou zadrželi podezřelou.
V rukou kriminalistů skončila díky duchapřítomnosti pracovnice chomutovské banky a rychlému zásahu policistů 52letá žena z Prahy, která byla zapojena do podvodu.
Obětí podvodného jednání byla tentokrát 69letá žena z Litvínova. Tu před pár dny na internetu zaujala zpráva odkazující na pořad Show Jana Krause. V ní bylo video s mužem, který tam říkal, že nás banky okrádají a on vydělal hodně peněz bez bank. Rovnou tam byl i odkaz, na který klikla a poté se zaregistrovala. Následně se jí na mobil začaly ozývat osoby vystupující jako zástupci investiční společnosti, jednalo se o muže i ženy, většinou s cizím přízvukem. Tito lidé ji postupně instruovali k provádění kroků potřebných k „úspěšnému investování“. Dotyčnou přiměli k zaslání „počáteční investice“, která činila 2.710 korun a následně se z ní snažili vylákat další, mnohem vyšší sumu, a to pod legendou „zaúčtování a zdanění“. Požadovali, aby žena vybrala ve své bance hotovost ve výši 510 tisíc korun a peníze pak osobně předala určené ženě, která je od ní měla převzít. Touto ženou je již zmíněná 52letá Pražanka, která v pondělí nastoupila v Praze do vozidla přepravní společnosti a nechala se odvézt do místa bydliště poškozené v Litvínově. Tam oběť podvodného jednání dle instrukcí další ženy, jež s ní vedla telefonický hovor, nastoupila do auta a jeli do banky v Chomutově vybrat zmíněnou hotovost. Žena z Prahy do budovy banky nevstoupila, čekala venku před pobočkou.
Seniorka mezitím v bance požádala o výběr 510 tisíc korun, což pracovnici banky překvapilo a zeptala se jí, na co tak vysokou hotovost potřebuje. Na to žena naznačila, že má být potichu a ukázala na kabelku. Následně díky komunikaci psané na papír pracovnice pochopila, že žena nemůže mluvit, neboť má telefonický hovor s nějakou sekretářkou ředitele v Praze, která čeká, až ona vyzvedne peníze a předá je ženě sedící venku před bankou. Přestože seniorce jak tato pracovnice banky, tak následně i pokladní sdělily, že pokud má venku někomu předat peníze, tak jde o podvod, trvala žena na výběru, měla totiž strach, protože dotyční vědí, kde bydlí. Pracovnice banky však neváhala a zavolala na linku 158. Policistovi sdělila zjištěné informace včetně toho, že na poškozenou před bankou čeká zmíněná žena. Během chvíle byli na místě kriminalisté, kteří překvapenou podezřelou ženu zadrželi.
Vyšetřovatel následně obvinil ženu ze spáchání trestného činu podvodu ve formě účastenství ve stádiu pokusu. Vzhledem k výši hrozící škody jí podle zákona může soud uložit trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.
Policisté opakovaně před těmito i dalšími podvody varují a apelují na občany:
Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika. Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte. Nikdy nepředávejte hotovost „kurýrovi“ – JDE O PODVOD!
por. Mgr. Miroslava Glogovská
24. června 2026