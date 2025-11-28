Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pracovní jednání komise prevence
Hlavním cílem bylo nastavení bližší spolupráce zúčastněných subjektů v oblasti prevence dětí a mládeže.
Dne 26. listopadu 2025 v odpoledních hodinách proběhlo v budově Městského úřadu ve Vimperku pracovní jednání komise prevence, která je tvořena zástupci Města Vimperk, Policie České republiky, Městské policie Vimperk, z Odboru sociálních věci a zdravotnictví, školských zařízení a z Charity Vimperk. Za Město Vimperk se jednání zúčastnila starostka Ing. Jaroslava Martanová, za Územní odboru policie Prachatice ředitel plk. Ing. Bc. Pavel Bártík, vedoucí Obvodního oddělení Vimperk npor. Mgr. Jan Mirvald, zástupce vedoucího Oddělení obecné kriminality mjr. Mgr. Zdeněk Předota, LL.M., kriminalistka por. Ing. Jaroslava Lašáková a tisková mluvčí a preventistka por. Bc. Martina Joklová. Jednání byla dále přítomna kurátorka pro děti a mládež Bc. Lenka Majerová, Dis.
Hlavním bodem programu byla především diskuze na téma prevence kriminality dětí a mládeže. Policisté přítomným nabídli možnou užší spolupráci v oblasti prevence kriminality páchané dětmi, ale i na dětech. Bylo hovořeno o nastavené spolupráci Policie České republiky a Městské policie, kdy npor. Jan Mirvald uvedl, že probíhá koordinovaná součinnost v oblasti zajištění bezpečnosti osob a veřejného pořádku ve Vimperku a v přilehlém okolí. Sdělil, že mají natypována riziková místa, o nichž ví, že tam dochází k větší koncentraci mládeže, proto je tam směřován intenzivnější výkon služby.
Ředitel Územního odboru policie Prachatice plk. Pavel Bártík se v obecné rovině zmínil o případech nevhodných příspěvků na sociálních sítích, které mohou být svojí povahou již za hranou zákona. Dále uvedl, že v současné době je předmětem prověřování vimperských policistů hned několik případů nenávistných komentářů, ve kterých je spatřován trestný čin Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
Starostka města Vimperk Ing. Jaroslava Martanová hovořila o tom, že spolupráce přítomných subjektů je na velmi profesionální úrovni. Bezpečnostní situace ve městě Vimperk je předmětem pravidelných jednání a schůzek s vedením Policie České republiky a se zástupci Městské policie. Plk. Pavel Bártík doplnil vyjádření paní starostky o konstatování, že bezpečnostní situace je i díky spolupráci všech bezpečnostních složek dobrá. Okres Prachatice, podle jeho vyjádření, patří stále mezi nejbezpečnější lokality v České republice.
Zástupkyně vrchního strážníka Městské policie Vimperk Jiřina Vrtilková přítomným představila nového manažera prevence kriminality, strážníka Městské policie Vimperk Milana Sedláčka.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
28. listopadu 2025