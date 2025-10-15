Práce v řetězech
Nový preventivní projekt NCOZ.
- Práce v řetězech
- Labour in Chains
- Праця в ланцюгах
- Muncă în lanțuri
- Работа в окови
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV řeší každý rok několik případů obchodování s lidmi, dle policejních statistik jich bylo za rok 2024 v České republice evidováno 39. Odhadovaný skutečný počet je však mnohem vyšší.
Nejčastěji se obětmi stávají osoby v tíživé životní situaci, osoby bez domova a bez rodinného zázemí, bez znalosti systému a jazyka, osoby s nelegálním pobytem, matky samoživitelky nebo osoby závislé na návykových látkách nebo na někom jiném. Tento trestný čin je páchán na dospělých i dětech a může se to přihodit každému z nás. Oběti obchodování s lidmi pak mohou pracovat v našem oblíbeném bistru, masážním salonu nebo na nedaleké stavbě či ve fabrice.
Polož si sám/a sobě otázku…
- Odvádím jinou práci a za jiné peníze, než mi slíbili?
- Pracuji neúměrně dlouho a za málo peněz?
- Nevím, jaká je má reálná mzda, protože mi ji vyplácí někdo třetí?
- Má moje doklady někdo jiný?
- Dlužím někomu peníze za zprostředkování práce a nejdřív musím dluh splatit, než mi dají více peněz?
- Vyhrožuje někdo mně nebo mé rodině? Mám z někoho strach? Ubližuje mi někdo fyzicky či psychicky?
Odpověděl/a jsi na některou otázku ANO? Možná jsi se stal/a obětí pracovního vykořisťování a potřebuješ pomoc. Každému dokážeme poradit nebo pomoci. I když nemluvíš českým jazykem.
Jak taková oběť vypadá?
- Je tichá, vystrašená, na veřejnosti za ni často mluví někdo jiný,
- mnohdy u sebe nemá vlastní doklady, protože je zadržuje někdo jiný,
- pracuje neúměrně dlouho a žije ve stísněných a přeplněných podmínkách,
- může i nemusí vypadat zanedbaně, unaveně a může nést znaky násilí (veřejně nebo je skrývá oblečením),
- je negramotná nebo nerozumí jazyku, zmiňuje strach o sebe nebo o rodinu,
- nemá pracovní smlouvu, neví, kolik vydělává nebo zmiňuje velké dluhy, které musí nejdřív splatit.
Pokud někoho takového znáš nebo jsi v podobné/stejné situaci, volej:
- ZDARMA organizaci La Strada (v 9 jazycích!) +420 800 077 777 (Po–Pá 10–16/14 hod.), www.strada.cz,
- v případě akutního ohrožení (24 h/7) Policii ČR 158 nebo tísňovou linku 112 (lze zdarma napsat tísňovou SMS, pokud nemůžeš mluvit nahlas),
- IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) +420 800 050 749, +420 233 370 160 (Po–Pá 9–17 hod.),
- Arcidiecézní charitu Praha +420 739 002 909 (Po–Pá 9–15 hod.),
- Diakonii ČCE www.diakonie.cz.
Nebo požádej někoho, ať zavolá za tebe.
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, která má ve své gesci vyšetřování v oblasti obchodování s lidmi a nelegální migrace, spustila novou preventivní kampaň. Jejím cílem je zvýšit povědomí o dané problematice mezi širokou veřejností, ale i v rámci samotného policejního sboru, jehož příslušníci mohou přijít do kontaktu s potenciální obětí v rámci běžné policejní činnosti.
Projekt s názvem „Práce v řetězech“ se zaměřuje na problematiku obchodování s lidmi, což je nejzávažnější forma trestné činnosti ohrožující lidská práva, svobodu a integritu a staví oběti na úroveň věcí. Tato trestná činnost cílí na rozmanitou skupinu obyvatel a využívá stále sofistikovanější způsoby nátlaku na oběť s úmyslem je vykořisťovat. Této problematice nahrává mimo jiné nelegální migrace, politická situace ve světě, ekonomická nestabilita či nízká finanční gramotnost. Pachatelé využívají zejména důvěřivosti, tíživé sociální situace a neznalosti právního prostředí. Oběti (nejen ze zahraničí, ale i z České republiky) se tak často ocitají v situaci, kdy jsou zbaveny základních práv, zadluženy a nuceny vykonávat práci či poskytovat služby pod hrozbou násilí nebo jiné újmy. Součástí projektu jsou informační materiály, video a spolupráce s partnery, které poskytují pomoc obětem.
Veřejnost by měla být obezřetná zejména při přijímání pracovních nabídek ze zahraničí i vnitrozemí prostřednictvím neznámých zprostředkovatelů. Klíčové je ověřovat si zaměstnavatele, mít platnou pracovní smlouvu a udržovat kontakt s rodinou a přáteli. Pouze včasné rozpoznání rizika může zabránit tomu, aby se člověk stal obětí obchodování s lidmi.
kpt. Mgr. Kateřina Suchánská
NCOZ SKPV
15. října 2025