Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pozvánka na webinář "To nevymažeš"
Webinář pořádá Safer Internet Centrum zdarma online formou dne 12. 2. 2026 v čase od 18 do 19:30 hod., registrace je přes odkaz v pozvánce pod článkem.
Používají vaše děti Whatsapp, Instagram nebo jiné sociální sítě? A víte, co na nich dělají, a co sdílí s ostatními
Na webinář vás zdarma zve Safer Internet Centrum ČR v rámci Dne bezpečnějšího internetu.
Na webináři se zaměříme na to, co dnešní děti na sítích sharují, a to včetně intimního obsahu. Podíváme se na to, jaké negativní dopady to na jejich životy může mít.
V druhé části vás provedeme tím, jak s dětmi citlivě komunikovat, když se objeví problém související se sextingem či jiným online rizikem. Zaměříme se na to, jak vést rozhovor bez zvyšování studu či strachu, jak dítě podpořit, získat potřebné informace a nabídnout mu bezpečí. Získáte také přehled, kam se v různých situacích můžete obracet pro další pomoc. O své zkušenosti se s vámi podělí lektorka ze sdružení CZ.NIC a vedoucí linky Stoponline.cz Kateřina Vokrouhlíková a lektorka a krizová interventka Zuzana Hrzalová z Linky bezpečí.
Termín akce
12.2.2026 | 18:00 – 19:30
Místo konání
Online na platformě Zoom (link vám zašle Safer Internet Centrum ČR na email před akcí)
Safer Internet Centrum ČR