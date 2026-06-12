Pozvánka na tiskovou konferenci k aktuálnímu případu Daňové Kobry
Finanční správa ČR, Celní správa ČR a Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování představí společná zjištění tzv. Daňové Kobry k aktuálnímu případu CARVON, který se týká organizované daňové trestné činnosti.
Vážené novinářky, vážení novináři,
dovolujeme si Vás pozvat na společnou tiskovou konferenci Finanční správy ČR, Celní správy ČR a Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) k aktuálnímu případu organizované daňové trestné činnosti v oblasti taxislužeb a smluvní přepravy osob prostřednictvím digitálních přepravních platforem.
Místo konání: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1 - velká zasedací místnost
Datum: 16. června 2026
Čas: 13:00 hodin
Na konferenci vystoupí:
Ing. Jiří Žežulka, ředitel Sekce kontroly a analýzy rizik Generálního finančního ředitelství
– krácení daně v oblasti taxislužeb a trestní oznámení v případu CARVON
plk. Mgr. Michal Šimůnek, ředitel Sekce pátrání a dohledu, Generální ředitelství cel
– informace zjištěné z prověřování
brig. gen. JUDr. Jiří Mazánek, ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR
– průběh vyšetřování, zajištěné hodnoty a aktuální stav případu
Prosíme Vás o potvrzení účasti na e-mail: tiskove@fs.gov.cz nejpozději do pondělí 15. června 2026 do 10:00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
12. června 2026