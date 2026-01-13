Policie České republiky  

Pozvánka na tiskovou konferenci

Vážení zástupci médií, dovolujeme si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na tiskovou konferenci k podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci Policie ČR, FAČR a LFA. 

KDY:     Pátek 16. ledna 2026 v 12:00 hod.

KDE:     Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7 – Holešovice 

HOSTÉ: genmjr. Tomáš Lerch – první náměstek policejního prezidenta

                David Trunda – Fotbalová asociace ČR – předseda

                Tomáš Bárta – Ligová fotbalová asociace – výkonný ředitel

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do pátku 16. ledna 2026 do 9:00 hod. na email pp.tisk@pcr.cz . Zároveň si dovolujeme všechny zástupce médií požádat, aby se na tiskovou konferenci po předchozí nezbytné akreditaci dostavili s dostatečným časovým předstihem.

kpt. David Schön
13. ledna 2026

