Pozvánka na tiskovou konferenci
Policie nasazuje novou techniku na odhalování nepozorných řidičů.
Vážení zástupci médií,
dovolujeme si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na tiskovou konferenci Ředitelství služby dopravní policie, která bude zaměřena na odhalování nepozorných řidičů pomocí nové techniky.
KDY: středa 13. srpna 2025 v 11:00 hodin
KDE: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7, Holešovice
HOST: plk. Michal Hodboď, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia
Před zahájením tiskové konference budou před budovou vystavena dvě nová vozidla Iveco Daily určená pro dopravní dohled. Zástupci médií si je mohou natočit a vyfotografovat již před začátkem samotného briefingu.
Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do úterý 12. srpna 2025 do 8:00 hodin na e-mail pp.tisk@pcr.cz nebo na telefonním čísle 731 195 321.
Zároveň si dovolujeme všechny zástupce médií požádat, aby se po předchozí nezbytné akreditaci dostavili s dostatečným časovým předstihem.
11. srpna 2025
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP ČR