Pozvánka na tiskovou konferenci
Vážení zástupci médií, dovolujeme si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na tiskovou konferenci k vývoji registrované kriminality v roce 2025.
KDY: Středa 21. ledna 2026 ve 13:00 hod.
KDE: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7 – Holešovice
HOSTÉ: genpor. Martin Vondrášek – policejní prezident
genmjr. Tomáš Kubík, náměstek PP pro SKPV
Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do středy 21. ledna 2026 do 09:00 hod. na email tisk@policie.gov.cz Zároveň si dovolujeme všechny zástupce médií požádat, aby se na tiskovou konferenci po předchozí nezbytné akreditaci dostavili s dostatečným časovým předstihem.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
19. ledna 2026