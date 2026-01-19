Policie České republiky  

Pozvánka na tiskovou konferenci

Vážení zástupci médií, dovolujeme si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na tiskovou konferenci k vývoji registrované kriminality v roce 2025. 

KDY:     Středa 21. ledna 2026 ve 13:00 hod.

KDE:     Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7 – Holešovice

HOSTÉ: genpor. Martin Vondrášek – policejní prezident
               genmjr. Tomáš Kubík, náměstek PP pro SKPV

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do středy 21. ledna 2026 do 09:00 hod. na email tisk@policie.gov.cz  Zároveň si dovolujeme všechny zástupce médií požádat, aby se na tiskovou konferenci po předchozí nezbytné akreditaci dostavili s dostatečným časovým předstihem.

kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
19. ledna 2026

