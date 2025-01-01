Policie České republiky  

Pozvánka na prezentaci robotického zařízení ERBIUM – světově jedinečné technologie

Přijměte pozvání Kriminalistického ústavu Policie ČR a firmy Radalytica na představení nového robotického systému pro nedestruktivní zkoumání vzorků, který bude mít široké využití v několika oblastech kriminalistiky. 

Zařízení ERBIUM jsme vyvinuli v rámci společného výzkumného projektu Expertní robotický multimodální systém pro nedestruktivní forenzní analýzu materiálů, který obsadil druhé místo ve finále prestižní soutěže Europol Excellence Awards 2025.

Pomocí nejmodernějších kamer a zdrojů záření dokáže kombinovat 2D/3D rentgenové zobrazování s dalšími pokročilými technologiemi, jako jsou rentgenová fluorescence, rentgenová difrakce, laserové profilování povrchu či multispektrální zobrazování – od ultrafialové oblasti přes viditelnou až po infračervenou oblast. Systém umožňuje prozkoumat vnitřní strukturu zkoumaných předmětů ve 3D zobrazení bez nutnosti jejich destrukce. V kombinaci s dalšími multimodálními analýzami, které lze provést i u složitých povrchů, se jedná o světový unikát.

Zveme vás na setkání s řešiteli projektu ve středu 26. listopadu 2025 od 10.00 hodin v budově Kriminalistického ústavu, Bartolomějská 12, Praha 1. Po krátkém teoretickém představení principů, na kterých robot pracuje, bude následovat praktická ukázka práce s roboty.

Prosíme o potvrzení vaší účasti na e-mail:
petra.srnkova@pcr.cz nebo magdalena.kohoutova@advacam.cz

Těšíme se na setkání.

pplk. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Policie ČR
mobil: +420 733 676 899

Magdaléna Kohoutová
ADVACAM
mobil: +420 605 336 695 

