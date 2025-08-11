Policie České republiky  

Pozvánka na fyzické prověrky k Policii ČR nanečisto

Přijďte si v polovině letošního září nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté, a tím udělat tak první krok pro otestování Vaší fyzické zdatnosti, která je i jednou z podmínek k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky. 

Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR? Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky ještě před zahájením přijímacího řízení do služebního poměru. V průběhu měsíce září to můžete zkusit ve Středočeském kraji, a to v rámci dvou plánovaných akcí.
Termín první je sobota 13. září 2025 od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin v Parku Mirakulum v Milovicích (boční vstup viz mapa). Akce je určena pro širokou veřejnost a rádi bychom zdůraznili, že není potřeba si na ní kupovat vstupenku do Parku Mirakulum.
Druhá akce je plánována na pondělí 15. září 2025 od 13:00 hodin na Atletickém stadionu Lokomotiva Beroun. Fyzické testy zde budou probíhat pod záštitou města Beroun a jsou přístupné široké veřejnosti – zdarma. Na místě bude mimo jiné probíhat ukázka služebních dopravních prostředků, policejní výstroje a výzbroje.
Pokud se Vám podaří na zmiňovaných akcích fyzické prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testu, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.

Přejeme Vám hodně úspěchů!

por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
11. srpna 2025

