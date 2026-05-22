Pozvánka na Den s IZS do Sosnové na Českolipsku
Akce proběhne již tuto neděli a program je tradičně pestrý.
Srdečně zveme veřejnost na 22. ročník Dne s IZS, který svou programovou skladbou jako vždy pamatuje na děti i dospělé. Akce se koná v neděli 24. května na autodromu v Sosnové u České Lípy od 10.00 do 16.00. Vidět na ni můžete mimo jiné i jízdní policii nebo psovody se služebními psy libereckého krajského ředitelství v akci nebo ukázku zásahu našich prvosledových hlídek, které přijíždějí jako první na ta nejnebezpečnější místa událostí.
Kolem poledne by měl na ploše autodromu přistát vrtulník letecké služby policie, na kterém členové zásahové jednotky ústeckého krajského ředitelství předvedou simulaci jednoho ze svých typových zásahů proti nebezpečným pachatelům. Svou profesní připravenost představí návštěvníkům samozřejmě také příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Vězeňská služba ČR a v neposlední řadě i strážníci českolipské městské policie.
Dynamické ukázky doplní množství stanovišť, kde si naši hosté mohou prohlédnout výstroj, výzbroj, vybavení a technické zázemí všech složek IZS. Za policii můžeme nalákat například na ukázku vybavení výjezdové skupiny pyrotechnické služby Policie ČR, která s sebou na autodrom přiveze robota využívaného k manipulaci s výbušninami a podezřelými předměty nebo také k průzkumu nebezpečných prostor.
Těšíme se na vás. Meteorologové nám slibují na neděli letní počasí s teplotami kolem 28 stupňů, proto si s sebou raději přibalte opalovací krém a pro děti nějakou pokrývku hlavy.
por. Bc. Ivana Baláková
22. 5. 2026