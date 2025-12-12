Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Pozvánka na brífink

Vážení zástupci médií, 

srdečně vás zveme na tiskový brífink k úspěšně ukončeným mezinárodním operacím Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK SKPV). Výsledkem je odhalení organizovaných zločineckých skupin zabývajících se závažnou online trestnou činností s významným dopadem v ČR.

KDY:      úterý 16. 12. 2025 v 11:00 hod. 

KDE:      Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7 - Holešovice 

HOSTÉ:  genmjr. Mgr. Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro SKPV 

                Mgr. Aleš Cimbala z Městského státního zastupitelství v Praze  

                plk. JUDr. Břetislav Brejcha, ředitel NCTEKK SKPV  

Svou účast potvrďte prosím do pondělí 15. 12. 2025 , 16:00 hod. na e-mail: tisk@policie.gov.cz 

kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
12. prosince 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 