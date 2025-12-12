Pozvánka na brífink
Vážení zástupci médií,
srdečně vás zveme na tiskový brífink k úspěšně ukončeným mezinárodním operacím Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK SKPV). Výsledkem je odhalení organizovaných zločineckých skupin zabývajících se závažnou online trestnou činností s významným dopadem v ČR.
KDY: úterý 16. 12. 2025 v 11:00 hod.
KDE: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, Praha 7 - Holešovice
HOSTÉ: genmjr. Mgr. Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro SKPV
Mgr. Aleš Cimbala z Městského státního zastupitelství v Praze
plk. JUDr. Břetislav Brejcha, ředitel NCTEKK SKPV
Svou účast potvrďte prosím do pondělí 15. 12. 2025 , 16:00 hod. na e-mail: tisk@policie.gov.cz
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
12. prosince 2025