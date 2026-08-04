Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozornost věnujte řízení - ne telefonu
Dopravní policisté zjistili u hříšníků značný nárůst nevěnování se řízení.
Opakovaně upozorňujeme, že telefon ani jiná zařízení, jejichž používání při řízení zakazuje zákon, do ruky za volantem nepatří. Důvod je zcela prostý. Jakmile přestanete věnovat plnou pozornost řízení, stačí jen okamžik a může dojít k dopravní nehodě. V lepším případě vše skončí jen havárií, poškozeným vozidlem a nákladnou opravou. V tom horším můžete během několika vteřin změnit život nejen sobě, ale i lidem, které jste do té doby vůbec neznali.
Nejde přitom jen o řidiče, kteří za volantem telefonují nebo píšou zprávy. Policisté například přistihli i muže, který si během jízdy na dálnici projížděl krátká videa na jedné z oblíbených sociálních sítí. Tvrdil, že se údajně při řízení nudil.
Právě z těchto důvodu se lounští policisté v uplynulém čtvrtku zaměřili na chování řidičů za volantem, přičemž během pár odpoledních hodin odhalili řidiče, kteří se v drtivé většině nevěnovali řízení. Celkem uložili 22 pokut, a to v hodnotě 31 tisíc korun. Ve dvou případech oznámili přestupek spočívající v provozování nepojištěného vozidla a v jednom případě jízdu s vozidlem bez platné technické kontroly. Další dva řidiči měli dluh evidovaný v systému CEPAN, který bezmála dosahoval 10 tisíc korun.
Jeden z kontrolovaných se navíc dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, když usedl za volant i přesto, že měl soudem uložen zákaz řízení. Tomu v případě uznání viny soudem hrozí trest odnětí svobody až na dobu dvou let.
Dálniční policisté odhalili také prohřešky v kamionové dopravě. Ve dvou případech byly soupravy přetížené a v jednom případě řidič používal kartu řidiče vydanou jiné osobě. V souvislosti s těmito zjištěními skutky uložili kauce v celkové výši 150 tisíc korun.
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4. srpna 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje