Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pozor při nákupu zimních pneumatik

Aktuální počasí vybízí k jejich výměně. 

Policisté v Královéhradeckém kraji apelují na všechny řidiče, aby v souvislosti s proměnlivým podzimním počasím nepodceňovali přípravu svých vozidel na zimní období. Podzimní teploty aktuálně klesají a ranní mrazíky, jako byly nejen dnes, nebudou výjimkou, a proto doporučujeme výměnu letních pneumatik za zimní neoddalovat i přesto, že zákon o silničním provozu ukládá užití zimních pneumatik za stanovených podmínek až od 1. listopadu. 

Včasná výměna letních pneumatik za zimní výrazně zvyšuje bezpečnost na silnicích a může předejít vážným dopravním nehodám, nenechávejte proto jejich výměnu na poslední chvíli.

Zároveň upozorňujeme občany, kteří plánují nákup nových pneumatik přes internet, aby byli obezřetní a nenechali se zlákat nabídkou výrazně nižších cen. V posledních dnech policisté z Dobrušky i Kostelce nad Orlicí přijali oznámení týkající se podvodných e-shopů, které měly nabízet různé druhy zimních pneumatik. Zájemci provedli on-line objednávku, za kterou zaplatili desítky tisíc korun. Objednané pneumatiky ale neobdrželi a e-shopy s nimi přestaly komunikovat.

V loňském roce rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřovali obdobný případ podvodného jednání. Neznámí pachatelé prostřednictvím e-shopu z 280 poškozených z celé republiky vylákali přes 900.000 korun za pneumatiky různých druhů, které však nedodali.

Doporučení pro bezpečný nákup pneumatik online:

  • Nakupujte pouze u ověřených prodejců s jasně uvedenými kontaktními údaji.
  • Prověřte recenze a hodnocení obchodu od ostatních zákazníků.
  • Dávejte pozor na podezřele nízké ceny – mohou být známkou podvodu.
  • Preferujte platbu na dobírku nebo přes zabezpečené platební brány.

3. října 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 