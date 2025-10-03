Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pozor při nákupu zimních pneumatik
Aktuální počasí vybízí k jejich výměně.
Policisté v Královéhradeckém kraji apelují na všechny řidiče, aby v souvislosti s proměnlivým podzimním počasím nepodceňovali přípravu svých vozidel na zimní období. Podzimní teploty aktuálně klesají a ranní mrazíky, jako byly nejen dnes, nebudou výjimkou, a proto doporučujeme výměnu letních pneumatik za zimní neoddalovat i přesto, že zákon o silničním provozu ukládá užití zimních pneumatik za stanovených podmínek až od 1. listopadu.
Včasná výměna letních pneumatik za zimní výrazně zvyšuje bezpečnost na silnicích a může předejít vážným dopravním nehodám, nenechávejte proto jejich výměnu na poslední chvíli.
Zároveň upozorňujeme občany, kteří plánují nákup nových pneumatik přes internet, aby byli obezřetní a nenechali se zlákat nabídkou výrazně nižších cen. V posledních dnech policisté z Dobrušky i Kostelce nad Orlicí přijali oznámení týkající se podvodných e-shopů, které měly nabízet různé druhy zimních pneumatik. Zájemci provedli on-line objednávku, za kterou zaplatili desítky tisíc korun. Objednané pneumatiky ale neobdrželi a e-shopy s nimi přestaly komunikovat.
V loňském roce rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřovali obdobný případ podvodného jednání. Neznámí pachatelé prostřednictvím e-shopu z 280 poškozených z celé republiky vylákali přes 900.000 korun za pneumatiky různých druhů, které však nedodali.
Doporučení pro bezpečný nákup pneumatik online:
- Nakupujte pouze u ověřených prodejců s jasně uvedenými kontaktními údaji.
- Prověřte recenze a hodnocení obchodu od ostatních zákazníků.
- Dávejte pozor na podezřele nízké ceny – mohou být známkou podvodu.
- Preferujte platbu na dobírku nebo přes zabezpečené platební brány.
3. října 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová