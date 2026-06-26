Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„POZOR NA ZLODĚJE“
Při nákupech buďte obezřetní!
Se začínajícími letními prázdninami a obdobím dovolených přibývá lidí v obchodech i nákupních centrech. Právě zvýšený ruch však využívají kapsáři a zloději, kteří se zaměřují na nepozorné nakupující.
Proto v těchto dnech probíhá u litoměřických nákupních středisek preventivní akce s názvem „Pozor na zloděje“, jejímž cílem je upozornit veřejnost na nejčastější rizika spojená s nákupy a pomoci předcházet krádežím osobních věcí.
Preventistka Policie ČR společně s preventistou Městské policie Litoměřice připomínají, že stačí chvilka nepozornosti a z nákupního vozíku může zmizet odložená kabelka, peněženka nebo mobilní telefon. Zloději často využívají okamžiku, kdy se zákazník soustředí na výběr zboží a své věci nechá bez dozoru.
Pozornost je věnována také řidičům. Policisté a strážníci upozorňují, aby ve vozidlech nenechávali na viditelných místech žádné cennosti, které by mohly přilákat pachatele. Během kontrol narazili také na pejska zavřeného v automobilu, který částečně stál na přímém slunci. Naštěstí se majitele podařilo brzy dohledat a vše skončilo bez následků.
Oslovení návštěvníci obchodů si odnášejí preventivní informační materiály i praktický žeton do nákupního vozíku s logy partnerů akce – Města Litoměřice a Policie ČR.
Preventivní projekt bude na Litoměřicku pokračovat i v dalších měsících a během roku se s ním mohou občané setkat opakovaně. Jeho hlavním cílem je připomínat, že opatrnost a všímavost jsou tou nejlepší ochranou před zloději.
Prevence se vždy vyplatí!
26. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje