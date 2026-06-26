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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

„POZOR NA ZLODĚJE“

​Při nákupech buďte obezřetní! 

Se začínajícími letními prázdninami a obdobím dovolených přibývá lidí v obchodech i nákupních centrech. Právě zvýšený ruch však využívají kapsáři a zloději, kteří se zaměřují na nepozorné nakupující.

Proto v těchto dnech probíhá u litoměřických nákupních středisek preventivní akce s názvem „Pozor na zloděje“, jejímž cílem je upozornit veřejnost na nejčastější rizika spojená s nákupy a pomoci předcházet krádežím osobních věcí.

Preventistka Policie ČR společně s preventistou Městské policie Litoměřice připomínají, že stačí chvilka nepozornosti a z nákupního vozíku může zmizet odložená kabelka, peněženka nebo mobilní telefon. Zloději často využívají okamžiku, kdy se zákazník soustředí na výběr zboží a své věci nechá bez dozoru.

Pozornost je věnována také řidičům. Policisté a strážníci upozorňují, aby ve vozidlech nenechávali na viditelných místech žádné cennosti, které by mohly přilákat pachatele. Během kontrol narazili také na pejska zavřeného v automobilu, který částečně stál na přímém slunci. Naštěstí se majitele podařilo brzy dohledat a vše skončilo bez následků.

Oslovení návštěvníci obchodů si odnášejí preventivní informační materiály i praktický žeton do nákupního vozíku s logy partnerů akce – Města Litoměřice a Policie ČR.

Preventivní projekt bude na Litoměřicku pokračovat i v dalších měsících a během roku se s ním mohou občané setkat opakovaně. Jeho hlavním cílem je připomínat, že opatrnost a všímavost jsou tou nejlepší ochranou před zloději.

Prevence se vždy vyplatí!

26. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

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