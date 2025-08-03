Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na výšku mostů
Vždy dbejte dopravních značení, zabráníte zbytečné hmotné škodě či újmě na zdraví.
Písečtí dopravní policisté v letošním roce řeší již desítku dopravních nehod, kdy řidiči dodávkových vozidel neodhadnou výšku svého vozidla a vjedou pod velmi nízký viadukt u Jitexu. Tak tomu bylo i v pátek pár minut po poledni, kdy vyjížděli na oznámenou nehodu užitkového vozidla tovární značky Iveco Daily, který „uvízl“ pod viaduktem při jízdě od obchodních domů směrem na píseckou místní část Hradiště. Zde se nehoda obešla bez zranění, pouze s hmotnou škodou.
Před měsícem, konkrétně 3. srpna 2025, zde však došlo k nehodě s totální škodou obytného karavanu tovární značky Fiat Ducato, kdy i v tomto případě řidič nerespektoval dopravní značení upozorňující na velmi nízký profil mostní konstrukce max. 2,5 metru a vjel pod viadukt. Při podjezdu poškodil celou obytnou konstrukci, kdy po vyřešení dopravní nehody bez zranění, musel pro trosky dojet nákladní automobil s kontejnerem a věci odvézt k likvidaci do tříděného odpadu.
Řidiči, dbejte dopravních značení v obcích i dálničních trasách, kde se nacházejí mosty nebo tunely. V dostatečné míře jsou vždy řádně označeny textem i barevným znázorněním výškového omezení.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
7. září 2025