Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pozor na údajné hypotéční poradce a výhodné hypotéky!
Podvodník vydávající se za hypotečního poradce připravil ženu o více jak milion korun.
Od včera jablonečtí kriminalisté šetří případ, ve kterém se dosud neznámý pachatel vydával za hypotečního poradce, přičemž prostřednictvím sítí WhatsApp a Telegram navázal kontakt z nyní poškozenou ženou. Té nabídl zajištění výhodné hypotéky ve výši téměř pěti milionu korun. Pod touto záminkou s ženy vylákal osobní údaje a doklady, na její jméno zřídil u jedné banky účet, ke kterému ovšem ona sama neměla přístup. Následně ji přesvědčil, že pro schválení uvedené výhodné hypotéky, je potřeba na tento nově zřízený účet převést částku ve výši 1.300.000,- Kč. Žena nakonec ze svého účtu na účet, ke kterému neměla přístup, převedla 1.280.000,- Kč. Ovšem výhodné hypotéky se nedočkala a místo toho ji kontaktovali pracovníci banky s tím, že na jejím nově zřízeném účtu probíhají podezřelé transakce a tudíž samotný účet zablokovali. To ale na něm již chybělo 1.250.000 korun.
Kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na osm let, a to s ohledem na výši způsobené škody.
V souvislosti s tímto případem zájemce o hypotéky upozorňujeme:
- Ověřte si identitu poradce – licence ČNB, kontrola spokojenosti zákazníků, recenze.
- Komunikujte jen přes oficiální kanály a s hypotéčním poradcem jednejte vždy osobně – ověřené kontakty, neodpovídejte na nevyžádané výzvy.
- Žádné údaje žádným prostřednictvím – nikdy nezasílejte PIN, fotky dokladů a přístupy k účtům.
Tato doporučení vám pomohou minimalizovat riziko manipulace podvodníků zaměřujících se na údajně výhodné hypotéky. Chovejte se obezřetně, ověřujte a nezasílejte nikomu žádné své osobní údaje!!! Uvědomte si, že taková údajně výhodná hypotéka vás může přijít velmi draho.
27. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí