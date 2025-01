Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pozor na tenký led: Policisté varují před nebezpečím na zamrzlých vodních plochách

ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté Poříčního oddělení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v zimních měsících pravidelně monitorují zamrzlé vodní plochy, kde se lidé scházejí k bruslení, hokeji a dalším zimním radovánkám.

V letošním roce probíhá měření na jezerech, rybnících a řekách v okresech Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Děčín a Most.

Měření tloušťky ledu je prováděno pomocí sond ve vzdálenostech 1 metr, 5 metrů a 20 metrů od břehu na vybraných lokalitách. Výsledky těchto měření jsou zveřejňovány na webových stránkách Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pod odkazem (Monitoring zaledněných vodních ploch)

Z posledních měření vyplývá, že na většině sledovaných ploch je led s tloušťkou od 8 do 13 cm.

Jak zajistit bezpečnost?

Policie důrazně doporučuje, aby se lidé pohybu na zamrzlých vodních plochách vyhýbali, pokud není ověřeno, že led má dostatečnou tloušťku. Bezpečná tloušťka ledu pro jednotlivce je alespoň 10 cm a pro skupiny nebo zimní sporty minimálně 15 cm. Navíc je třeba brát v úvahu, že led může být na různých místech nerovnoměrný.

Co dělat v případě prolomení ledu?

Pokud se led pod někým prolomí, je důležité zachovat klid. Osoba ve vodě by se měla snažit držet na místě, kde se led probořil, a volat o pomoc. Přítomní svědci by měli volat na tísňovou linku 112 a pokusit se poskytnout pomoc z bezpečné vzdálenosti, například s využitím dlouhého předmětu, jako je větev nebo šála, aniž by sami ohrozili svou bezpečnost.

Při vstupu na led doporučujeme dodržovat Zásady pohybu po zamrzlé vodní ploše, které vydala Vodní záchranná služba.

Ústí nad Labem 22. ledna 2025

por. Mgr. Vreonika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

