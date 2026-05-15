Pozor na své mazlíčky
Policisté z Boršova hledají pachatele, který pohazuje návnady se špendlíky...Kamenný Újezd a okolí.
Policisté z Boršova nad Vltavou společně s kriminalisty prověřují případ týrání zvířat. Na základě oznámení zjistili, že pravděpodobně úmyslně neznámý pachatel v Kamenném Újezdu a okolí pohazuje nástrahy s jehlami či jinými ostrými předměty s úmyslem zranit kočky a psy.
Oznamovatelka policistům uvedla, že toto jednání neznámého pachatele zaznamenala poprvé o vánočních svátcích. Kočka návnadu pozřela, zvracela, byla apatická a u veterináře po zákroku zjistili, že v trávicím traktu měla návnadu s ostrými předměty. Jednání pachatele není asi náhodné, situace se totiž opakovala nyní v květnu, kdy druhá kočka oznamovatelky se musela podrobit u veterináře chirurgickému zákroku. V trávicím traktu měla jehly upravené do tvaru ježka, ty pravděpodobně spolkla společně s návnadou. Buďte na své domácí mazlíčky opatrní, věnujte pozornost pohozeným věcem, které lákají jejich pozornost. Mohlo by se jednat o nebezpečné nástrahy.
Policisté na lince 158 přijmou jakékoliv informace k tomuto případu. Případ kriminalisté vyšetřují jako podezření z trestného činu týrání zvířat.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. května 2026