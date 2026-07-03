Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pozor na „řemeslníky“ u dveří
Policisté upozorňují na podvodníky, kteří cílí na seniory.
Hradečtí policisté se zabývají případem podvodu, při kterém skupina mužů zneužila důvěřivosti a vysokého věku poškozeného. Podezřelí nabízeli nátěry střech, přičemž po odvedení práce požadovali výrazně vyšší částku, než na jaké se původně domluvili.
K události došlo v polovině května v Hradci Králové. Skupina čtyř mužů oslovila staršího majitele domu s nabídkou nátěru střechy. Cena byla předem stanovena na částku za metr čtvereční, po dokončení prací však poškozenému oznámili konečnou cenu ve výši 125 tisíc korun, která zcela neodpovídala původní dohodě.
Jeden z mužů následně na poškozeného vyvinul psychický nátlak, využil jeho pokročilého věku i zdravotního stavu a přiměl ho k výběru hotovosti v bance, kam ho sám odvezl. Poškozený nakonec předal většinu požadované částky. Následně se ukázalo, že práce byla provedena nekvalitně a neodborně, čímž byl senior uveden v omyl.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. V případě prokázání viny hrozí pachatelům trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let. Zároveň upozorňují, že se nejedná o ojedinělý způsob jednání. Je možné, že obdobným způsobem mohlo být poškozeno více osob.
Výzva pro veřejnost
Policisté proto žádají všechny občany, kteří se mohli setkat s podobným jednáním, aby se obrátili na obvodní oddělení Policie ČR Hradec Králové III (tel.: 974527701). Stejně tak ať se přihlásí i případní svědci, kteří si všimli podezřelého chování těchto osob v okolí rodinných domů.
Popis podezřelých osob a vozidla
Podezřelí byli čtyři muži přibližně ve věku 20 až 45 let, střední postavy. Vystupovali jako pracovníci nabízející řemeslné práce, zejména nátěry střech. Působili organizovaně – tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a komunikoval s majiteli. Podle dosavadních poznatků hovořili se slovenským přízvukem. Pohybovali se osobním vozidlem Hyundai, modré barvy se slovenskou registrační značkou.
Policisté apelují zejména na seniory, aby byli při podobných nabídkách obezřetní, nepodléhali nátlaku a vždy si předem ověřili cenu i důvěryhodnost osob.
por. Martina Jandová
3.7.2026