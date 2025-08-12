Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pozor na předvánoční podvody
Investiční lákadla i falešné zprávy od dopravců.
Blížící se Vánoce jsou obdobím radosti, ale také časem, kdy podvodníci výrazně zvyšují svou aktivitu. V předvánočním shonu lidé často řeší nedostatek peněz na dárky, objednávají více zásilek a obecně mají méně času na kontrolu detailů. To vše vytváří ideální prostředí pro různé typy podvodů, které se v tomto období objevují častěji než kdy jindy.
Mnoho lidí přemýšlí, jak si před Vánoci rychle přivydělat. Podvodníci na to spoléhají a přicházejí s „výhodnými“ investičními nabídkami, které slibují rychlou návratnost a minimální riziko. Často se vydávají za známé společnosti, banky nebo dokonce veřejně známé osobnosti. Typickým znakem těchto podvodů je tlak na rychlé rozhodnutí a nutnost okamžitého zaslání peněz.
Jak se chránit?
- Neinvestujte na základě nevyžádaných telefonátů nebo zpráv.
- Ověřujte si informace přímo u oficiálního zdroje – například na webových stránkách banky.
- Pamatujte: pokud někdo slibuje vysoký výnos bez rizika, je to téměř jistě podvod.
Dále v období před Vánoci prudce roste počet falešných e-mailů a SMS zpráv, které se tváří jako upozornění od České pošty nebo kurýrních společností. Zprávy obvykle vyzývají k „doplnění osobních údajů“ nebo „doplacení poštovného“. Odkazy vedou na podvodné stránky, kde se útočníci snaží získat údaje platebních karet nebo jiné citlivé informace.
Na co si dát pozor?
- Dopravci nikdy nepožadují doplacení zásilky přes náhodný odkaz v SMS.
- Neklikejte na podezřelé odkazy – raději jděte přímo na oficiální web dopravce.
- Kontakty uvedené ve zprávě si vždy ověřte, často bývají falešné.
Podvodníci bohužel neodpočívají ani během svátků. Naopak, právě v předvánoční době cílí na spěch, stres a dobrou víru lidí. Proto je důležité zachovat opatrnost, prověřovat jakékoli nečekané výzvy k platbě či investování a nenechat se do ničeho tlačit.
Pamatujte: opatrnost je nejlepší prevence. Ověřujte, ptejte se, a když si nejste jistí, raději nic neplaťte a nic neposílejte.
08. 12. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje