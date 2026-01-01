Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Pozor na podvodníky, mohou být skvělými manipulátory
Muž z Karvinska "proinvestoval" téměř půl miliónů korun.
V polovině února se na policisty obrátil muž, který před několika dny reagoval na inzerci umístěnou na internetových stránkách. Slibovala výhodné investice do zlata.
Následoval známý scénář. Poté, co projevil otevřením odkazu zájem a vyplnil dotazník, byl osloven ženou, která se představila jako inženýrka Karolína a je správkyní účtu jedné firmy. Sdělila mu, že před samotným investováním musí zaplatit vstupní poplatek ve výši přes 5 tisíc korun, což muž učinil. Poté mu byl založen účet a přes WhatsApp obdržel snímek, že na jeho investičním účtu přibyla stejná částka jakou, zaslal, ale v dolarech. A byl vyzván, aby investoval více. Na sdělený účet zaslal tedy 100 tisíc korun a znovu byl ubezpečen o zisku, celkem 7 500 dolarů. Mělo se prý jednat o dotaci pro zákazníky. Zároveň byl vyzván k zaslání dalších peněz, aby mohlo být investováno do nákupu zlata. A tak muž přeposlal dalších 150 tisíc korun. Následující den jej kontaktoval muž, kterým ho po celou dobu instruoval. Řekl, že se k penězům nemohou dostat, aby je poslal znovu, ale ve dvou platbách na různé účty, což opět učinil.
Za velice krátkou dobu muži telefonoval pracovník jeho banky a předal kontakt na policistu. Ten mu sdělil, že jeho peníze jsou zajištěny pražskou policií a ať se neprodleně obrátí na nejbližší oddělní policie, což učinil.
Zhruba ve stejnou dobu oznámila pražským policistům žena, že je přemlouvána k výběru hotovosti. Asi před pěti lety podlehla nabídce a investovala 5 tisíc korun do nákupu bitcoinu. Investice se nezdařila a už se smířila s tím, že o peníze přišla. V polovině ledna ji volal muž, představil se jako Michal. Řekl jí, že ví o její investici, která měla být zhodnocena. Pokud by chtěla těch 8 tisíc dolarů vybrat, má si založit účet. To s jeho vedením učinila. Když však zjistila, že na účtu žádné peníze nejsou, aplikaci smazala. Přesto jí Michal denně volal a nabízel možnosti, jak se k penězům dostat. Nabízel možnost další investice a slíbil, že jí na ni půjčí. Nakonec se žena nechala přesvědčit a pod jeho telefonickým vedením vybrala 15 tisíc korun a koupila za ně bitcoiny.
Následně ji kontaktoval jiný muž a nabídl obdobnou transakci, ovšem s vyšší částkou. Na účet jí poslal 150 tisíc korun. To už se ženě zdálo podezřelé a oznámila vše policii. Bylo jí řečeno, že se jedná o podvod a ať s penězi nijak nemanipuluje. To ani nešlo, jelikož banka účet pro podezřelý převod zablokovala. Z prověřování karvinských i pražských policistů vyplynulo, že 150 tisíc korun, zaslaných na její účet, jsou peníze podvedeného muže z Karviné. Poté, co byl její účet odblokován, žena je poslala zpět na účet majitele.
Příběh ale nemá ani částečně dobrý konec. Podvedený muž z Karvinska se po několika dnech na policii obrátil znovu. Ihned poté, co se mu peníze vrátily, se na něj znovu obrátil muž, se kterým prve komunikoval. Naléhal na něj, že došlo k omylu a peníze má poslat na jiný účet. Přesto, že se mu dostalo ujištění, že věc již řeší policie pro podezření z podvodu, byl neodbytný a poškozenému neustále telefonoval. Ten nakonec přesvědčování podlehl a na dva účty poslal víc než 200 tisíc korun. Celková škoda, která mu byla způsobena, se vyšplhala na téměř půl milionů korun.
Karvinští policisté zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu, kterého se dopustil neznámý pachatel či pachatelé. Za toto protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Policie opětovně apeluje na veřejnost k maximální opatrnosti ve virtuálním prostředí. Nevěřte lákavým nabídkám neúměrně vysokého zhodnocení financí. Může se jednat o promyšlený podvod s jediným cílem. Získat vaše peníze. Navíc pachatelé bývají skvělí manipulátoři, kteří dokáží vytěžit maximum ze situace, když potencionální oběť „tlačí ke zdi“.
Pokud máte sebemenší podezření, že by se mohlo jednat o podvod, okamžitě přerušte komunikaci a kontaktujte svou banku, osobního bankéře nebo policii.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 6. 3. 2026